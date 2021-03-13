Франческо Грациани: взять Кокорина зимой для «Фиорентины» было абсурдом

Бывший футболист «Фиорентины» Франческо Грациани оценил трансфер нападающего Александра Кокорина и работу клуба по поиску новых игроков.



«Январский трансферный рынок? Некоторые футболисты ушли, но они и не хотели оставаться тут, потому что не играли. С другой стороны – взять неготового Кокорина было абсурдом. При этом он ведь уже успел травмироваться ещё перед тем, как форму набрал. «Удинезе» взял Льоренте. Разве «Фиорентина» не могла его забрать? Ну и Пёнтек… неужели невозможно было добавить к сделке несколько миллионов, чтобы в итоге прийти к согласию?» — цитирует Грациани Fiorentina News.



Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.

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