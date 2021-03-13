«Это когда-нибудь закончится?» Карпин — об отмене гола Соу в матче с «Химками»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал эпизод с отменённым голом нападающего ростовчан Али Соу в ворота «Химок» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой подмосковной команды со счётом 1:0.
«Как вы думаете, это когда-нибудь закончится, или лучше уже забить и расслабиться?» — написал Карпин на своей странице в соцсетях.
Фото можно посмотреть на странице Валерия Карпина в «Инстаграме».
На 49-й минуте полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов открыл счёт, реализовав пенальти, назначенный после фола Романа Тугарева. На 73-й минуте форвард «Ростова» Али Соу забил гол, однако комната VAR усмотрела у Соу положение вне игры. На 89-й минуте полузащитник «Химок» Александр Трошечкин был удалён после получения второй жёлтой карточки.
- 13 марта 2021
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