Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Аршавин: я был и очень умным, и очень ленивым футболистом. В «Зените» был лучшим во всём

Аршавин: я был и очень умным, и очень ленивым футболистом. В «Зените» был лучшим во всём
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Бывший футболист, а ныне советник генерального директора «Зенита» по молодёжному футболу Андрей Аршавин рассказал, каким игроком он был.

«Одновременно и очень умный, и очень ленивый, но с хорошим дриблингом и хорошим видением игры. Даже если я не носил капитанскую повязку, это было неважно, потому что я был лидером в команде и в раздевалке. Поэтому, может, я и не лучший, но считал и считаю себя лучшим. Знаете, что самое главное для капитана в Российской Премьер-Лиге? Разговаривать с советом директоров, чтобы получить хороший бонус (смеётся).

В «Арсенале» были разные шутники. Я бы назвал Эбуэ, от его шуток можно было по полу кататься от смеха. Он был очень смешным, мне нравился его юмор. Это был российский юмор. Кто ещё? В «Зените» — не знаю. В «Зените» я был лучшим во всём» — цитирует Аршавина пресс-служба УЕФА.

Аршавин: пока у «Спартака» есть шансы на чемпионство. Всё может случиться
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021