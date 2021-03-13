Аршавин: я был и очень умным, и очень ленивым футболистом. В «Зените» был лучшим во всём

Бывший футболист, а ныне советник генерального директора «Зенита» по молодёжному футболу Андрей Аршавин рассказал, каким игроком он был.



«Одновременно и очень умный, и очень ленивый, но с хорошим дриблингом и хорошим видением игры. Даже если я не носил капитанскую повязку, это было неважно, потому что я был лидером в команде и в раздевалке. Поэтому, может, я и не лучший, но считал и считаю себя лучшим. Знаете, что самое главное для капитана в Российской Премьер-Лиге? Разговаривать с советом директоров, чтобы получить хороший бонус (смеётся).



В «Арсенале» были разные шутники. Я бы назвал Эбуэ, от его шуток можно было по полу кататься от смеха. Он был очень смешным, мне нравился его юмор. Это был российский юмор. Кто ещё? В «Зените» — не знаю. В «Зените» я был лучшим во всём» — цитирует Аршавина пресс-служба УЕФА.

Аршавин: пока у «Спартака» есть шансы на чемпионство. Всё может случиться