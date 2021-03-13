«Зенит» — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 13 марта, состоится матч «Зенит» — «Ахмат». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — «Ахмат» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ассистенты — Арам Петросян (Бронницы) и Владислав Назаров (Невинномысск). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ахмат».



«Зенит» в 21 матче набрал 42 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (26) — на 11-м месте.