«Барселона» интересуется 17-летним австрийским форвардом
«Барселона» интересуется нападающим венского «Рапида» Юсуфом Демиром, сообщает ESPN.
По информации источника, каталонский клуб поборется за 17-летнего австрийского футболиста с «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Баварией» и дортмундской «Боруссией». Отмечается, что «Барселона» является приоритетным вариантом для самого нападающего.
Демир выступает за основную команду «Рапида» с 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 16 матчах чемпионата Австрии, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
«Барселона» в 26 встречах набрала 56 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (62). В тройку лидеров турнира входит «Реал» (54).
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