Бывший футболист, а ныне советник генерального директора «Зенита» по молодёжному футболу Андрей Аршавин назвал три лучших матча в карьере.
«Я бы назвал три. За национальную команду: против Нидерландов на Евро-2008 и квалификационный матч против Англии дома [в октябре 2007 года], когда мы обыграли их 2:1. Также одним из самых запоминающихся матчей был финал Кубка УЕФА против «Рейнджерс», который мы также выиграли [2:0 в Манчестере в 2008 году].
Было трудно осознать, что мы сделали для российского футбола, для моего родного города. Прошло 13 лет, но до сих пор все помнят и напоминают мне о том, что мы сделали, какие эмоции это вызвало. Несомненно, это было большое событие для каждого жителя России и Санкт-Петербурга. Я понимал, что больше такого может не произойти. Перед финалом мы разговаривали с игроками и сказали: «Ребята, мы должны выиграть сегодня, потому что такого шанса может уже не быть». И мы сделали это» — цитирует Аршавина пресс-служба УЕФА.
- 13 марта 2021
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