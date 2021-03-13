«Урал» переиграл «Ротор», продлив беспроигрышную серию в РПЛ

13 марта в 22-м туре Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Ротор». Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживал Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.



Встреча получилось напряжённой и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил нападающий Эрик Бикфалви. «Урал» продлил свою серию без поражений в Российской Премьер-Лиге до пяти матчей.



«Урал» набрал в 22 встречах 26 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Ротор» (18) идёт 13-м и остаётся в зоне стыковых матчей. В 23-м туре Российской Премьер-Лиги «Урал» на выезде сыграет со «Спартаком». Встреча состоится 18 марта на поле стадиона «Открытие Арена». «Ротор» в следующем туре примет на своём поле «Ростов». 17 марта команды сыграют на «Волгоград Арене».