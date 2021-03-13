ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче молодёжного первенства России

В перенесённом матче 17-го тура молодёжного первенства России «Локомотив» принимал ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



На 5-й минуте встречи счёт открыл нападающий ЦСКА Илья Востриков. В результате «армейцы» продлили беспроигрышную серию в молодёжном первенстве России до 8 матчей.



Напомним, матч молодёжных команд «Локомотива» и ЦСКА должен был состояться 10 марта, однако был перенесён из-за погодных условий.



Московский ЦСКА набрал 43 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы В молодёжного первенства России сезона-2020/2021. «Локомотив» (36) — на 3-м месте. В тройку лидеров группы В входит также санкт-петербургский «Зенит» (43).