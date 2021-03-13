Марио Фернандес получил травму в матче с «Арсеналом» и покинул поле на носилках

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимает ЦСКА. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Арсенал» в Туле. К 27-й минуте счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 21-й минуте встречи полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий нарушил правила на защитнике ЦСКА Марио Фернандесе, наступив на голову бразильца. Игрок «армейцев» покинул поле на носилках. Вместо него вышел защитник Георгий Щенников.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова (Москва).

ЦСКА в 21 матче набрал 40 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (14) идёт на 15-м месте.