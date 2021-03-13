Андрей Аршавин назвал самых интересных игроков и фаворитов нынешнего розыгрыша ЛЕ

Бывший футболист, а ныне советник генерального директора «Зенита» по молодёжному футболу Андрей Аршавин назвал самых интересных игроков и фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги Европы.



«Сон Хын Мин и Пьер-Эмерик Обамеянг. Я бы выделил этих двух игроков. Мне довелось играть против Сона, когда он выступал за «Байер». Мне кажется, его стиль напоминает мою игру на этой позиции. Он был левым вингером и смещался в центр, мог проходить за счёт дриблинга или наносить удары. Если говорить об Обамеянге, то он типичный нападающий, который обладает высоким мастерством и обычно много забивает.



«Шахтёр» может быть одним из претендентов на Лигу Европы, потому что обычно они сильно играют. Если посмотреть на Лигу чемпионов, они дважды обыграли мадридский «Реал». Это говорит о том, что у них действительно очень сильная команда» — цитирует Аршавина пресс-служба УЕФА.

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