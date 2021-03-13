«Зенит» — «Ахмат»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ахмата» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Зенит»: Лунёв, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.
Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулёв, Сазонов, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Крапухин, Шамкин.
«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семёнов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Харин.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Анхель Ромеро, Кармаев, Исмаэл Силва, Садулаев, Адуев, Янку, Кадыров, Мелкадзе.
«Зенит» в 21 матче набрал 42 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (26) идёт на 11-м месте.
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