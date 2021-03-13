Глава АПЛ: игроки продолжат вставать на колено до конца сезона. Это их личный выбор

Главный исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс заявил, что игроки будут продолжать вставать на колено до конца сезона, поскольку кампания «Нет места расизму» продолжает добиваться позитивных изменений в футболе и в обществе в целом.



«Данная акция — это большое заявление, оно было сделано под руководством самих футболистов. Мы провели много времени, беседуя с игроками. Это было эмоциональное время в период пандемии.



Перед возвращением к доигровке сезона-2019/2020 мы разговаривали с игроками. Они выразили желание сделать заявление о своей благодарности Национальной системе здравоохранения (NHS) и её ключевым работникам, а также выступить против событий в США, связанных с дискриминацией по расовому признаку прошлым летом. Мы были рады поддержать игроков. Пожалуй, впервые в истории АПЛ клубы и игроки оказались на одной стороне по столь важному вопросу.



В оставшееся до конца сезона время на футболках появится больше антирасистских посланий. Игроки продолжат вставать на колено до конца сезона. Это никогда не было указанием, это всегда был личный выбор. До сих пор демонстрировалось удивительное единодушие, и я надеюсь, что так и будет продолжаться.



В конце сезона мы обсудим с игроками, что мы собираемся делать, чтобы и дальше выражать наше мнение о дискриминации в будущем», – приводит слова Мастерса Sky Sports.

В феврале две команды Чемпионшипа — «Брентфорд» и «Борнмут» — решили перестать участвовать в акции с преклонением колена перед началом матчей.