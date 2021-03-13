Моуринью: не вижу смысла смотреть на «Арсенал», потому что они гораздо ниже нас в таблице

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью в преддверии матча 28-го тура АПЛ с «Арсеналом» рассказал об отношении к «канонирам».



«Я смотрю вверх, но не вниз. Если бы „Арсенал“ опережал нас на семь очков, я бы посмотрел на них. Но поскольку у нас на семь очков больше, чем у них, я не смотрю вниз. Мы всегда готовимся к каждому следующему матчу. Если бы вместо „Арсенала“ нашими соперниками были „Астон Вилла“ или „Ньюкасл Юнайтед“, то мы бы готовились к ним с точно такими же чувствами.



Мы чувствуем, что мы заслуживаем быть выше в таблице. Мы хотим улучшить нашу позицию, поэтому нам нужны очки для этого. Не имеет значения соперник, не имеет значения, будет ли это лондонское дерби. Это матч английской Премьер-лиги, дающий за победу три очка, которые помогут нам бороться за то, к чему мы стремимся.



Несмотря на соперничество между нами и „Арсеналом“, я хочу быть уважительным к сопернику. „Арсенал“ — это большой клуб с большой историей, немного похожий на нас. Они пытаются построить лучшее будущее для себя. Я испытываю к ним абсолютное уважение», — цитирует Моуринью BBC.



«Тоттенхэм», набрав 45 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ и на пять очков отстаёт от «Челси», который занимает четвертое место, дающее право на попадание в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. «Арсенал» (38) — на 10-м месте.



Матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» состоится в воскресенье, 14 марта. Начало — в 19:30 мск.

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