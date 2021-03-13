«Агенты Ломик и Пантелеев». «Спартак» отреагировал на победу тульского «Арсенала» над ЦСКА

«Спартак» отреагировал на победу тульского «Арсенала» над ЦСКА (2:1). В своём «твиттере» пресс-служба красно-белых выложила отрывок момента, на котором воспитанник московского клуба Александр Ломовицкий показывает ромбик после забитого мяча.



«Агенты Ломик и Пантелеев. Ещё одна выполненная миссия», — подписали публикацию представители пресс-службы.

В этом матче оба гола в ворота ЦСКА забили воспитанники «Спартака». На 42-й минуте встречи счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Пантелеев, успешно реализовавший пенальти. Через три минуты хавбек Александр Ломовицкий упрочил преимущество хозяев в счёте, забив гол после передачи Пантелеева.



Тульский «Арсенал» набрал 17 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский ЦСКА (40) — на втором месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42).