«Агенты Ломик и Пантелеев». «Спартак» отреагировал на победу тульского «Арсенала» над ЦСКА

«Спартак» отреагировал на победу тульского «Арсенала» над ЦСКА (2:1). В своём «твиттере» пресс-служба красно-белых выложила отрывок момента, на котором воспитанник московского клуба Александр Ломовицкий показывает ромбик после забитого мяча.
«Агенты Ломик и Пантелеев. Ещё одна выполненная миссия», — подписали публикацию представители пресс-службы.
В этом матче оба гола в ворота ЦСКА забили воспитанники «Спартака». На 42-й минуте встречи счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Пантелеев, успешно реализовавший пенальти. Через три минуты хавбек Александр Ломовицкий упрочил преимущество хозяев в счёте, забив гол после передачи Пантелеева.
Тульский «Арсенал» набрал 17 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский ЦСКА (40) — на втором месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42).
- 13 марта 2021
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