Гончаренко рассказал о состоянии Марио Фернандеса

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:2) рассказал о состоянии защитника «армейцев» Марио Фернандеса.

На 21-й минуте встречи полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий нарушил правила на Фернандесе, наступив на голову бразильского футболиста. Игрок «армейцев» покинул поле на носилках. Вместо него вышел защитник Георгий Щенников. Позже стало известно, что Фернандеса увезли в больницу.

«У Марио сильный ушиб. По крайней мере, такой у него первый диагноз. А завтра посмотрим», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Тульский «Арсенал» набрал 17 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский ЦСКА (40) — на втором месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42).