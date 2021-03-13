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«Настоящие чемпионы никогда не ломаются!» Роналду отреагировал на вылет «Ювентуса» из ЛЧ

«Настоящие чемпионы никогда не ломаются!» Роналду отреагировал на вылет «Ювентуса» из ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на вылет клуба из нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов.

«Важнее количества падений, которые вы совершаете в жизни, является то, насколько быстро и крепко вы встанете на ноги. Настоящие чемпионы никогда не ломаются! Наше внимание уже сосредоточено на «Кальяри», на борьбе в Серии А, на финале Кубка Италии и на всём, чего мы ещё можем добиться в этом сезоне.

Это правда, что прошлое принадлежит музеям. Но, к счастью, у футбола есть память, и у меня тоже! Историю нельзя стереть, она пишется каждый божий день с упорством, командным духом, настойчивостью и большим трудом. А те, кто этого не понимает, никогда не добьются славы и успеха», — написал Роналду в своём «инстаграме».

Напомним, «Ювентус» вылетел от «Порту», несмотря на победу со счётом 3:2 в ответной игре в Италии, — португальцы прошли в следующую стадию благодаря двум гостевым голам (4:4 общ.).

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