«Настоящие чемпионы никогда не ломаются!» Роналду отреагировал на вылет «Ювентуса» из ЛЧ

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на вылет клуба из нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов.



«Важнее количества падений, которые вы совершаете в жизни, является то, насколько быстро и крепко вы встанете на ноги. Настоящие чемпионы никогда не ломаются! Наше внимание уже сосредоточено на «Кальяри», на борьбе в Серии А, на финале Кубка Италии и на всём, чего мы ещё можем добиться в этом сезоне.



Это правда, что прошлое принадлежит музеям. Но, к счастью, у футбола есть память, и у меня тоже! Историю нельзя стереть, она пишется каждый божий день с упорством, командным духом, настойчивостью и большим трудом. А те, кто этого не понимает, никогда не добьются славы и успеха», — написал Роналду в своём «инстаграме».

Напомним, «Ювентус» вылетел от «Порту», несмотря на победу со счётом 3:2 в ответной игре в Италии, — португальцы прошли в следующую стадию благодаря двум гостевым голам (4:4 общ.).