Масалитин: если поменять ЦСКА и «Арсенал» майками, можно решить, что туляки борются за ЛЧ

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:2).
«Конечно, игра разочаровала. Но даже при плохой игре в конце могли отскочить. На победу сегодня не наиграли, но ничью могли вырвать. Поле не позволяло играть в комбинационный футбол. Надо было выпускать игроков, склонных к разрешению, активизировать края, что делал «Арсенал».
ЦСКА на этом поле ничего не представил. Если поменять команды майками, то можно было подумать, что «Арсенал» борется за Лигу чемпионов, а ЦСКА — за сохранение. Не было мотивации, рвения, большого желания. На этом поле надо было включать морально-волевые качества, упрощать игру. Может, больше играть длинными передачами на Рондона.
В конце какие-то передачи пошли с фланга, были скидки, Рондон боролся, выдвинули Дивеева. Плюс не было активности Влашича, а Рондон — зависимый игрок. ЦСКА, скажем так, к чемпионству пока не готов», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 13 марта 2021
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