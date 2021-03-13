«Челси» сыграл вничью с «Лидсом» и продлил свою беспроигрышную серию до 10 матчей

На стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе состоялся матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Челси». Встреча завершилась вничью — 0:0.
В первом тайме «Челси» чуть острее выглядел в атаке, но и «Лидс» успевал отвечать своими выпадами. Команды по разу проверили каркас чужих ворот.
Видео опасного момента в первом тайме матча «Лидс Юнайтед» — «Челси»
Во второй половине встречи «Челси» владел территориальным преимуществом, но самый опасный момент произошёл у ворот гостей.
Видео спасения Эдуарда Менди после удара Рафиньи
Но голов команды так и не забили. Это был 10-й матч Томаса Тухеля во главе «Челси» в АПЛ, и за это время синие не потерпели ни одного поражения, шесть раз победив и четырежды сыграв вничью.
Лондонский «Челси» в 29 матчах набрал 51 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед» (36) — на 11-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Сити» (68).
- 13 марта 2021
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