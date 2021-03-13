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«Челси» сыграл вничью с «Лидсом» и продлил свою беспроигрышную серию до 10 матчей

«Челси» сыграл вничью с «Лидсом» и продлил свою беспроигрышную серию до 10 матчей
Футбол / Англия 0
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На стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе состоялся матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Челси». Встреча завершилась вничью — 0:0.

В первом тайме «Челси» чуть острее выглядел в атаке, но и «Лидс» успевал отвечать своими выпадами. Команды по разу проверили каркас чужих ворот.

Видео опасного момента в первом тайме матча «Лидс Юнайтед» — «Челси»

Во второй половине встречи «Челси» владел территориальным преимуществом, но самый опасный момент произошёл у ворот гостей.

Видео спасения Эдуарда Менди после удара Рафиньи

Но голов команды так и не забили. Это был 10-й матч Томаса Тухеля во главе «Челси» в АПЛ, и за это время синие не потерпели ни одного поражения, шесть раз победив и четырежды сыграв вничью.

Лондонский «Челси» в 29 матчах набрал 51 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед» (36) — на 11-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Сити» (68).

Англия - Премьер-лига. 28-й тур
13 марта 2021, суббота. 15:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
0 : 0
Челси
Лондон
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