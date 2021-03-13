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Бьельса: мы очень дорожим ничьей в матче с «Челси». Они были лучше нас

Бьельса: мы очень дорожим ничьей в матче с «Челси». Они были лучше нас
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса прокомментировал результат матча 28-го тура АПЛ с «Челси» (0:0).

«Мы очень дорожим этим результатом. Если и должен был быть сегодня победитель, то это были бы не мы. В первом тайме футболисты «Челси» владели большим преимуществом.

Во втором тайме мы были немного лучше. Превосходство, которое они показали в первом тайме, было больше, чем превосходство, которое мы показали во второй половине встречи. Если бы мы не играли в том ритме, в котором играем, различия между нами были бы намного больше.

Родриго долгое время не играл, и вполне естественно, что ему стоило немного приспособиться к нашему интенсивному ритму игры. Я очень ценю усилия, которые он приложил, когда был на поле, потому что он показал даже больше, чем был способен показать в данный момент», — приводит слова аргентинского специалиста BBC.

Видео опасного момента в матче «Лидс» — «Челси»

Лондонский «Челси» в 29 матчах набрал 51 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед» (36) — на 11-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Сити» (68).

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