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Тухель — о матче с «Лидсом»: футболисты «Челси» разочарованы результатом, и это хорошо

Тухель — о матче с «Лидсом»: футболисты «Челси» разочарованы результатом, и это хорошо
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничейный результат матча 28-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» (0:0).

«У нас было достаточно моментов, чтобы забить. Это был нормальный матч, но иногда бывает нелегко это сделать. Не всегда можно получить то, что вы хотите, и мы должны продолжать усердно работать и быть более опасными в штрафной соперника.

Играть было не очень приятно, да и поле находится не в лучшем состоянии — это фактор. В последние 20 минут мы владели большим преимуществом, это было наше время, но нам необходимо создавать больше моментов у чужих ворот. Мы потратили много сил при игре без мяча, поэтому устали, когда заперли «Лидс» на их половине поля.

Каю Хаверцу комфортно играть в нападении, и он смотрится естественно на острие атаки. Обычно он бережно использует опасные моменты, и ему достаточно тех шансов, что у него были, чтобы забить. Но, к сожалению, сегодня не его день.

В общем и целом, я счастлив. На таком поле в матче с такой командой, как «Лидс», которая оказывала на нас большое давление, мы создавали хорошие атаки, и я доволен игрой, но мы хотели победить. Мои игроки разочарованы, и это хороший знак», — цитирует немца BBC.

Видео опасного момента в исполнении Кая Хаверца в матче с «Лидсом»

Это был 10 матч Томаса Тухеля во главе «Челси» в АПЛ, и за это время синие не потерпели ни одного поражения, 6 раз победив и четырежды сыграв вничью.

Лондонский «Челси» в 29 матчах набрал 51 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед» (36) — на 11-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Сити» (68).

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