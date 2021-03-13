«Зенит» разгромил ЦСКА со счётом 7:0 в рамках Юношеской лиги

Команды «Зенита» 13 марта дважды победили ЦСКА в рамках российских юношеских футбольных лиг.



В Юношеской футбольной лиге-1 в рамках 17-го тура петербуржцы победили армейцев со счётом 7:0. «Зенит» выиграл 12-й матч в этом сезоне и вышел на чистое первое место в ЮФЛ-1. У сине-бело-голубых на три очка больше, чем у преследующего их «Краснодара», и одна игра в запасе.



В рамках же ЮФЛ-2 «Зенит», проигрывая по ходу первого тайма 0:2, сравнял счёт ещё до перерыва, а на 75-й минуте забил победный гол. Для петербуржских юниоров эта победа стала 16-й подряд. С 48 очками команда единолично лидирует в турнирной таблице.



ЮФЛ-1. 17-й тур. «Зенит» (Санкт-Петербург) 2003 г.р. — ЦСКА (Москва) — 7:0 (5:0)

Голы: 1:0 — Бугорский, 8; 2:0 — Емельянов, 14; 3:0 — Михайлов, 16; 4:0 — Емельянов, 32; 5:0 — Бугорский, 35; 6:0 — Михайловский, 67; 7:0 — Касимов, 72 (с пенальти).



ЮФЛ-2. 17-й тур. «Зенит» (Санкт-Петербург) 2004 г.р. — ЦСКА (Москва) — 3:2 (2:2)

Голы: 0:1 — Лапинский, 13; 0:2 — Лапинский, 18; 1:2 — Д. Козлов, 30; 2:2 — Вершинин, 44; 3:2 — Цечоев, 75 (автогол).