«Динамо» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Спартака» на матч 22-го тура РПЛ.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Фомин, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро, Грулёв.

Запасные: Лещук, Плиев, Кутицкий, Нойштедтер, Оливера, Каборе, Липовой, Школик, Комличенко, Тюкавин, Игбун, Н'Жье.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Маслов, Айртон, Мозес, Крал, Зобнин, Промес, Соболев, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Бакаев, Умяров, Хендрикс, Понсе.

Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Дмитрий Сафьян (Москва) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Алексей Сухой (Люберцы).



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».



«Спартак» в 21 матче набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (36) — на пятом месте.