«Динамо» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Спартака» на матч 22-го тура РПЛ.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Фомин, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро, Грулёв.
Запасные: Лещук, Плиев, Кутицкий, Нойштедтер, Оливера, Каборе, Липовой, Школик, Комличенко, Тюкавин, Игбун, Н'Жье.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Маслов, Айртон, Мозес, Крал, Зобнин, Промес, Соболев, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Бакаев, Умяров, Хендрикс, Понсе.
Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Дмитрий Сафьян (Москва) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Алексей Сухой (Люберцы).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».
«Спартак» в 21 матче набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (36) — на пятом месте.
- 13 марта 2021
-
19:24
-
19:24
-
19:19
-
19:14
-
18:56
-
18:54
-
18:45
-
18:40
-
18:35
-
18:34
-
18:33
-
18:25
-
18:22
-
18:00
-
17:53
-
17:52
-
17:49
-
17:49
-
17:38
-
17:31
-
17:22
-
17:15
-
16:55
-
16:55
-
16:46
-
16:41
-
16:36
-
16:32
-
16:29
-
16:23
-
16:14
-
16:11
-
16:10
-
16:04
-
15:58