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Тикнизян: «Арсенал» вышел на игру с запредельным настроем

Тикнизян: «Арсенал» вышел на игру с запредельным настроем
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян, вышедший на замену на 84-й минуте, прокомментировал поражение от тульского «Арсенала» (1:2) в матче 22-го тура РПЛ.

«Тяжёлая игра. Надо отдать должное сопернику. Было видно, что они вышли с запредельным настроем. Погодные условия тоже сыграли свою роль. Тем не менее даже по такой игре у нас были шансы спастись, реализуй мы свои моменты в самом конце. Надеюсь, это поражение пойдёт нам на пользу и поможет лучше подготовиться к следующему матчу — против «Зенита», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В составе «Арсенала» голы забили Владислав Пантелеев с пенальти и Александр Ломовицкий. На 90-й минуте полузащитник Наир Тикнизян сократил отставание ЦСКА. В концовке матча туляки заработали два удаления. Тульский «Арсенал» набрал 17 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский ЦСКА (40) — на втором месте.

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