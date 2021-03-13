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В АПЛ футболист впервые отказался преклонять колено перед матчем. Видео

В АПЛ футболист впервые отказался преклонять колено перед матчем. Видео
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» проходит матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Вест Бромвич Альбион». Идёт 35-я минута встречи, счёт не открыт — 0:0.

Перед началом матча нападающий хозяев Уилфрид Заха отказался принять участие в акции BLM и не стал преклонять колено, в отличие от остальных участников матча. 28-летний ивуариец стал первым футболистом АПЛ, отказавшимся от участия в подобной акции.

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«Кристал Пэлас» в 28 матчах набрал 34 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Дрозды» (18) — на предпоследнем, 19-м месте, отставая от спасительного 17-го места на восемь очков.

Ранее Уилфрид Заха раскритиковал меры, направленные на борьбу с расизмом.

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