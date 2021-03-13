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Сумасшедшая концовка с двумя удалениями — в видеообзоре матча «Арсенал» — ЦСКА

Сумасшедшая концовка с двумя удалениями — в видеообзоре матча «Арсенал» — ЦСКА
Футбол / РПЛ 0
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В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 42-й минуте встречи счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Пантелеев, успешно реализовавший пенальти. Через три минуты хавбек Александр Ломовицкий упрочил преимущество хозяев в счёте, забив гол после передачи Пантелеева. На 90-й минуте полузащитник Наир Тикнизян сократил отставание ЦСКА в счёте. Через одну минуту с поля был удалён хавбек тульской команды Валерий Громыко. Две минуты спустя красную карточку получил защитник «Арсенала» Александр Довбня.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова (Москва).

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