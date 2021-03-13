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«Не пенальти, а позор». Арбитр Федотов раскритиковал судейство в игре «Зенит» – «Ахмат»

«Не пенальти, а позор». Арбитр Федотов раскритиковал судейство в игре «Зенит» – «Ахмат»
Футбол / РПЛ 0

Футбольный судья Игорь Федотов заявил, что пенальти в матче 22-го тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат», с которого форвард хозяев Сердар Азмун забил второй гол, был назначен неверно.

«Защитник «Ахмата» ничего не делал на пенальти, просто положил ручки на соперника из «Зенита», а тот схватился за лицо. Это не пенальти, а позор.

Вспомните, как говорил Кашшаи о моменте с Соболевым в полуфинале Кубка с «Зенитом»: крови нет, контакт незначителен. А тут что, была кровь? Это просто безобразие», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Петербургский «Зенит», разгромив грозненский «Ахмат» 4:0, набрал 45 очков и увеличил отрыв в таблице РПЛ от ЦСКА до пяти очков. Гости с 26 очками находятся на 11-м месте.

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