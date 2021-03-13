«Не пенальти, а позор». Арбитр Федотов раскритиковал судейство в игре «Зенит» – «Ахмат»
Футбольный судья Игорь Федотов заявил, что пенальти в матче 22-го тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат», с которого форвард хозяев Сердар Азмун забил второй гол, был назначен неверно.
«Защитник «Ахмата» ничего не делал на пенальти, просто положил ручки на соперника из «Зенита», а тот схватился за лицо. Это не пенальти, а позор.
Вспомните, как говорил Кашшаи о моменте с Соболевым в полуфинале Кубка с «Зенитом»: крови нет, контакт незначителен. А тут что, была кровь? Это просто безобразие», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Петербургский «Зенит», разгромив грозненский «Ахмат» 4:0, набрал 45 очков и увеличил отрыв в таблице РПЛ от ЦСКА до пяти очков. Гости с 26 очками находятся на 11-м месте.
Арбитр Федотов – о пенальти «Ахмату»: кажется, судьи тащат «Сочи» в еврокубки
Рекомендуем вам
- 13 марта 2021
-
19:24
-
19:24
-
19:19
-
19:14
-
18:56
-
18:54
-
18:45
-
18:40
-
18:35
-
18:34
-
18:33
-
18:25
-
18:22
-
18:00
-
17:53
-
17:52
-
17:49
-
17:49
-
17:38
-
17:31
-
17:22
-
17:15
-
16:55
-
16:55
-
16:46
-
16:41
-
16:36
-
16:32
-
16:29
-
16:23
-
16:14
-
16:11
-
16:10
-
16:04
-
15:58
Партнерский контент
Рекомендуем вам