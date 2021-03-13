«Штурмом на вершину!» Баннер фанатов «Спартака» перед матчем с «Динамо»

Болельщики «Спартака» перед матчем с «Динамо» вывесили баннер, посвящённый борьбе за чемпионство.

«Штурмом на вершину!» — гласит надпись на баннере.

Фото: «Чемпионат»

Сегодня, 13 марта, состоится матч «Динамо» — «Спартак». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Дмитрий Сафьян (Москва) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Алексей Сухой (Люберцы).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».



«Спартак» в 21 матче набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (36) — на пятом месте.