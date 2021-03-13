Семак — о разгроме «Ахмата»: спортивная справедливость восторжествовала

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился своими впечатлениями от победы в матче с грозненским «Ахматом» (4:0).
«Игра раскрылась после первого мяча, соперник действовал агрессивно в первой половине. Если бы забили раньше, то и оппонент открылся бы раньше. У «Ахмата» стали появляться зоны, и нам стало проще действовать в атаке. Сейчас спортивная справедливость восторжествовала, мы заслуженно победили», — цитирует Семака «Матч ТВ».
В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» разгромил «Ахмат». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:0.
На 59-й минуте счёт открыл защитник «Зенита» Вячеслав Караваев. Защитник получил пас в центре поля, рванул в свободную зону и из-за пределов штрафной уложил мяч в дальнюю девятку — без шансов для Шелии. Спустя шесть минут судья усмотрел фол в штрафной «Ахмата», и Сердар Азмун реализовал пенальти.
Третий мяч «Зенита» забил Артём Дзюба. Оздоев с левого края вырезал передачу в штрафную, Шелия ошибся на выходе, не добравшись до мяча, а Дзюба спокойно поразил пустые ворота. На 80-й минуте Андрей Мостовой забил четвёртый гол. Питерцы отбились после углового и убежали в быструю атаку, Сутормин дошёл до штрафной и отдал пас на Мостового, который на паузе убрал Мелкадзе и уложил мяч в дальний угол ворот.
- 13 марта 2021
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