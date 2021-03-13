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«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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18:50 Мск
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«Динамо» — «Спартак»: Маслов забил в свои ворота

«Динамо» — «Спартак»: Маслов забил в свои ворота
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Спартака» Павел Маслов забил автогол в первом тайме матча с «Динамо».

На 18-й минуте футболист красно-белых отправил мяч в свои ворота. Лесовой получил пас в штрафной, дошёл до лицевой и прострелил вдоль ворот, а Маслов вогнал мяч в сетку. Судья сигнализировал об офсайде, однако гол был засчитан после вмешательства VAR.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Дмитрий Сафьян (Москва) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Алексей Сухой (Люберцы).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».

«Спартак» в 21 матче набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (36) — на пятом месте.

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