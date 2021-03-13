«Динамо» — «Спартак»: Маслов забил в свои ворота

Защитник «Спартака» Павел Маслов забил автогол в первом тайме матча с «Динамо».

На 18-й минуте футболист красно-белых отправил мяч в свои ворота. Лесовой получил пас в штрафной, дошёл до лицевой и прострелил вдоль ворот, а Маслов вогнал мяч в сетку. Судья сигнализировал об офсайде, однако гол был засчитан после вмешательства VAR.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Дмитрий Сафьян (Москва) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Алексей Сухой (Люберцы).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».



«Спартак» в 21 матче набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (36) — на пятом месте.