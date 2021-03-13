«Эвертон» — «Бёрнли»: стартовые составы команд на матч 28-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Эвертона» и «Бёрнли» на матч 28-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Кин, Холгейт, Динь, Аллан, Андре Гомеш, Дэвис, Айуоби, Ришарлисон, Калверт-Льюин.



Запасные: Виржиния, Терье, Мина, Коулман, Нкунку, Сигурдссон, Оньянго, Бродхед, Кинг.



«Бёрнли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс, Гудмундссон, Браунхилл, Вествуд, Выдра, Макнил, Вуд.



Запасные: Пикок-Фаррел, Бардсли, Данн, Лонг, Нарти, Брэйди, Бенсон, Стивенс, Родригес.



«Эвертон» в 27 матчах набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Бордовые (30) — на 15-м месте. У подопечных Карло Анчелотти один матч в запасе.



Матч первого круга «Бёрнли» — «Эвертон» состоялся 5 декабря 2020 года и завершился вничью — 1:1.