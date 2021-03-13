«Динамо» — «Спартак»: Мозес сравнял счёт

Полузащитник столичного «Спартака» Виктор Мозес сравнял счёт в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».

На 30-й минуте Соболев здорово развернулся в борьбе с Евгеньевым и вырезал перевод в свободную зону, Мозес принял мяч в штрафной и мощно пробил в дальний нижний угол.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Дмитрий Сафьян (Москва) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Алексей Сухой (Люберцы).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».



«Спартак» в 21 матче набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (36) — на пятом месте.