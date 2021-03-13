Семак: в игре «Зенита» была некая нервозность в связи с невезением в предыдущих матчах

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру команды в матче с «Ахматом» (4:0).

«Тяжёлый, сложный первый тайм. Если сравнивать два предыдущих матча и сегодняшний, то в первом тайме мы создали наименьшее количество моментов. Но после забитого мяча игра раскрылась. Были отрезки, когда мы теряли нити игры, но в остальном сыграли хорошо, создали много моментов, что важно, забили много. Заработали три очка абсолютно заслуженно.



«Ахмат» неожиданно сыграл по схеме в три центральных защитника? Один раз при Талалаеве «Ахмат» играл в три центральных защитника в кубковом матче против «Шинника». И то — только первый тайм, по-моему. Не так часто они прибегают к этой схеме. Возможно, состояние игроков, возможно, тактические были причины. Сложно вскрывать насыщенную и квалифицированную оборону, играли ещё достаточно агрессивно. Понятно, что когда много сил и свежие игроки, вскрывать достаточно сложно. Иногда нужно терпеть, не всегда получается создавать огромное количество моментов.



В первом тайме были хорошие быстрые атаки. Жалко, что не забили. Гол немного раскрепостил, плюс — появились свободные зоны, играть и создавать стало легче. Что не получалось в позиционном нападении в первом тайме? Вопрос с выходом из обороны, потому что, во-первых, давление, во-вторых, наши оборонительные редуты играли достаточно медленно с мячом. Качество, точность и сила передач были на руку игрокам «Ахмата», которые успевали встречать и накрывать. Моментов, которые были нам нужны, оказалось не так много.



Моменты появлялись и в позиционных атаках — два-три хороших подхода. Конечно, это немного. Но, учитывая сопротивление, с которым мы столкнулись, – не самый плохой вариант. Первая игра и Димы Чистякова, также некая нервозность присутствовала в связи с невезением в предыдущих матчах. Брак в начальной фазе, агрессивная и хорошая игра «Ахмата» — это не позволяло создавать большого количества моментов в позиционных атаках», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».