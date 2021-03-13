Гол Филиппа помог «Вольфсбургу» разгромить «Шальке», «Унион» победил «Кёльн»

В 25-м туре чемпионата Германии «Вольфсбург» на своём поле разгромил «Шальке-04» — 5:0.
Счёт в матче был открыт на 31-й минуте, когда экс-защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи послал мяч в свои ворота. Во втором тайме разгром «волкам» обеспечили голы Ваутера Вегорста, Боте Баку, Йосипа Брекало, а также Максимилиана Филиппа, арендованного у московского «Динамо». «Вольфсбург» за счёт победы упрочил свою третью позицию в Бундеслиге, набрав 48 очков. «Шальке» потерпел 17-е поражение в сезоне, оставаясь с 10-ю очками на последнем месте.
В другом матче дня берлинский «Унион» победил дома «Кёльн» 2:1. Гости открыли счёт под занавес первого тайма благодаря голу Ондрея Дуды, но во второй половине мячи Макса Крузе с пенальти и Кристофера Триммеля принесли «Униону» победу и седьмое место в таблице.
- 13 марта 2021
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