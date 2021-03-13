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Гол Филиппа помог «Вольфсбургу» разгромить «Шальке», «Унион» победил «Кёльн»

Гол Филиппа помог «Вольфсбургу» разгромить «Шальке», «Унион» победил «Кёльн»
Футбол / Германия 0
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В 25-м туре чемпионата Германии «Вольфсбург» на своём поле разгромил «Шальке-04» — 5:0.

Счёт в матче был открыт на 31-й минуте, когда экс-защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи послал мяч в свои ворота. Во втором тайме разгром «волкам» обеспечили голы Ваутера Вегорста, Боте Баку, Йосипа Брекало, а также Максимилиана Филиппа, арендованного у московского «Динамо». «Вольфсбург» за счёт победы упрочил свою третью позицию в Бундеслиге, набрав 48 очков. «Шальке» потерпел 17-е поражение в сезоне, оставаясь с 10-ю очками на последнем месте.

В другом матче дня берлинский «Унион» победил дома «Кёльн» 2:1. Гости открыли счёт под занавес первого тайма благодаря голу Ондрея Дуды, но во второй половине мячи Макса Крузе с пенальти и Кристофера Триммеля принесли «Униону» победу и седьмое место в таблице.

Германия - Бундеслига. 25-й тур
13 марта 2021, суббота. 17:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
5 : 0
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 Мустафи – 31' (автогол)   2:0 Вегорст – 51'   3:0 Баку – 58'   4:0 Брекало – 64'   5:0 Филипп – 79'
Германия - Бундеслига. 25-й тур
13 марта 2021, суббота. 17:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
2 : 1
Кёльн
Кёльн
0:1 Дуда – 45+2' (пен)   1:1 Крузе – 48' (пен)   2:1 Триммель – 67'
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