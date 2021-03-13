Мозес получил травму в матче с «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес получил травму в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».
На 40-й минуте вместо нигерийца на поле вышел Наиль Умяров.
Виктор Мозес сравнял счёт в матче с «Динамо». На 30-й минуте Соболев здорово развернулся в борьбе с Евгеньевым и вырезал перевод в свободную зону, Мозес принял мяч в штрафной и мощно пробил в дальний нижний угол.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Дмитрий Сафьян (Москва) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Алексей Сухой (Люберцы).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».
«Спартак» в 21 матче набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (36) — на пятом месте.
- 13 марта 2021
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