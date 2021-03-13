«Динамо» — «Спартак»: Соболев забил с пенальти

Нападающий «Спартака» Александр Соболев реализовал пенальти в матче с «Динамо». Счёт — 2:1 в пользу гостей.

На 62-й минуте судья усмотрел игру рукой у защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева. Сергей Иванов посмотрел видеоповтор и указал на «точку». Соболев с пенальти уложил мяч в нижний угол ворот.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Дмитрий Сафьян (Москва) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Алексей Сухой (Люберцы).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».



«Спартак» в 21 матче набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (36) — на пятом месте.