Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком» назначили правильно

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод из матча «Динамо» — «Спартак» с назначением пенальти.



«Пенальти в ворота «Динамо» назначили правильно. Скопинцев не пытался играть в мяч, но он его блокировал. Произошла блокировка мяча, мяч отлетел от бедра в отставленную руку – это неестественное положение.



Думаю, судьям сказали не лезть в такие моменты самим, а ждать VAR. Сейчас VAR надо показать в хорошем свете, дескать, он помогает и выручает. Поэтому и Иванов, и его помощник специально не лезли в этот эпизод», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



11-метровый удар в матче на стадионе «Динамо» был назначен на 63-й минуте при счёте 1:1. Пенальти реализовал Александр Соболев.

Арбитр Федотов – о пенальти «Ахмату»: кажется, судьи тащат «Сочи» в еврокубки