Рой Ходжсон: Заха сделал сильное заявление, отказавшись вставать на колено

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон после победы его команды в матче 28-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» прокомментировал отказ нападающего «орлов» Уилфреда Заха от участия в акции Black Lives Matter.



«Я был бы удивлён, если бы кто-нибудь хоть на минуту предположил, что Уилфред не встал на колено, потому что ему всё равно. Он сделал это, потому что, возможно, слишком сильно переживает.



Заха сделал сильное заявление. Он не думает, что то, что мы делаем, оказывает такое же воздействие, как и в самом начале. Если кто-то сомневается в приверженности Уилфрида делу борьбы с расизмом, то я могу заверить их, что у них нет оснований для этого», — цитирует Ходжсона BBC.

Видео акции BLM перед началом матча «Кристал Пэлас» — «Вест Бромвич Альбион»

«Кристал Пэлас» в 29 матчах набрал 37 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (18) — на предпоследнем, 19-м месте, отставая от спасительного 17-го места на восемь очков.