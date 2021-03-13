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Мхитарян выбыл на три недели и не сыграет за сборную Армении

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Мхитарян выбыл на три недели и не сыграет за сборную Армении
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Полузащитник итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян из-за травмы пропустит предстоящие матчи национальной сборной Армении.

Игрок получил травму голени в матче с «Шахтёром» в 1/8 финала Лиги Европы и был заменён. После углублённого обследования выяснилось, что восстановление Мхитаряна займёт около трёх недель, сообщает Vnews.am.

Таким образом, 32-летний футболист пропустит предстоящие матчи «Ромы», а также игры армянской сборной в отборочном турнире чемпионата мира-2022 против команд Лихтенштейна, Исландии и Румынии.

Мхитарян выступает за «Рому» с сентября 2019 года, сыграв за это время в 61 матче, забив 20 голов и отдав 17 голевых передач. За сборную Армении с января 2007 года он провёл 88 игр и забил 30 голов.

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