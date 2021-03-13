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Футболисты «Чертаново» избили игрока «Локомотива» после матча ЮФЛ

Футболисты «Чертаново» избили игрока «Локомотива» после матча ЮФЛ
Футбол 0

Игрок юношеской команды «Локомотива» был избит после матча с «Чертаново» в Юношеской футбольной лиге-2. Об этом «Чемпионату» рассказали три источника, не связанные друг с другом. Источники уточнили, что нападавшими были игроки «Чертаново».

«Избили футболиста Максима Шнапцева после игры. У него сотрясение мозга и перелом, пришлось вызывать полицию», – добавил один из собеседников.

«Чемпионат» обратился за комментарием в «Локомотив». В клубе заявили, что ответственные люди занимаются этим вопросом, а с комментарием по поводу инцидента клуб выступит завтра.

Матч 17-го тура ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново» состоялся сегодня, 13 марта, на «Сапсан Арене». Победу одержал «Локомотив» — 2:1. Шнапцев на 20-й минуте матча получил жёлтую карточку.

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