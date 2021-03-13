Тренер «Спартака»: мы знали, что Кутепов нас не подведёт

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал игру защитника Ильи Кутепова в матче с «Динамо» (2:1).

«Кутепов хорошо сегодня сыграл. Мы знали, что он нас не подведёт. Он настоящий профи с большой буквы, всегда ждёт своего шанса и готов показать себя, что и сделал сегодня.



Когда «Динамо» проигрывало, они выпустили больше игроков нападения, поэтому выпустили игроков в защиту, чтобы уравнять ситуацию. Плюс у нас есть печальный опыт, когда мы не успевали заменить игроков с жёлтой карточкой. Поэтому решили перестраховаться и заменить ребят, у кого была карточка», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» переиграл «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась со счётом 2:1.