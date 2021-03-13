«Фулхэм» — «Манчестер Сити»: Агуэро и Жезус — в старте. Де Брёйне и Зинченко — в запасе

Стали известны стартовые составы «Фулхэма» и «Манчестер Сити» на матч 28-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне, начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Фулхэм»: Ареоля, Тете, Адарабиойо, Андерсен, Айна, Лемина, Рид, Замбо-Ангисса, Кавалейру, Лукман, Лофтус-Чик.



Запасные: Фабри, Джо Брайен, Конголо, Рим, Робинсон, Гектор, Майя, Онома, Митрович.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Стоунс, Лапорт, Диаш, Б. Менди, Родриго Эрнандес, Б. Силва, Ферран Торрес, Жезус, Агуэро.



Запасные: Стеффен, Уолкер, Э. Гарсия, Де Брёйне, Гюндоган, Фоден, Фернандиньо, Зинченко, Марез.



Лондонский «Фулхэм» в 28 матчах набрал 26 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, лишь по дополнительным показателям уступая «Брайтон энд Хоув Альбион». «Манчестер Сити» (68) — на первом месте.



В первом круге турнира подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли «Фулхэм» со счётом 2:0. Встреча состоялась 15 декабря 2020 года.