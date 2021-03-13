В РФС прокомментировали избиение игрока «Локомотива» юниорами «Чертаново»

Российский футбольный союз сообщил, что обратился к «Чертаново» и «Локомотиву» за разъяснениями по поводу инцидента после матча ЮФЛ-2.



«В настоящий момент РФС запросил информацию у клубов, чтобы разобраться в произошедшем инциденте после матча ЮФЛ-2 между командами «Локомотив» и «Чертаново». Подчеркнём, что Юношеская футбольная лига — не место для агрессии и подобные случаи недопустимы», — сказали в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.



Как ранее стало известно, после матча Юношеской футбольной лиги-2 «Локомотив» — «Чертаново» (2:1) игроки гостей избили защитника железнодорожников Максима Шнапцева.

Футболисты «Чертаново» избили игрока «Локомотива» после матча ЮФЛ