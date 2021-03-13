«В Bikini Bottom есть маяк». Спартаковцы потроллили «Динамо» в соцсети

«Спартак» после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:1) припомнил принципиальному сопернику его недавний ролик в «Твиттере» с динамовским значком над спартаковским стадионом и словами «Город знает — он в надёжных руках».



«Город знает: в Bikini Bottom есть маяк», — говорится в ответном сообщении «Спартака» с картинкой из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».

В подводном городке Bikini Bottom, расположенном на дне Тихого океана у известного атолла, происходит действие почти всех серий мультсериала.

«Спартак» в 22 матчах набрал 41 очко и вышел на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (36) — на пятом месте.