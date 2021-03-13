Адвокат рассказал, что грозит избившим футболиста «Локомотива» игрокам «Чертаново»

Адвокат Андрей Князев сообщил, какое последствие может иметь инцидент с избиением игрока юношеского «Локомотива» Максима Шнапцева.



«Это уголовное дело. Доктора обязаны будут сообщить в органы полиции о том, что человек поступил с такой-то травмой. Думаю, возбуждение уголовного дела – вопрос времени, один-два дня – и оно будет. Скорее всего, это будет хулиганство, совершённое группой лиц. Это 213 статья, часть вторая – до пяти лет лишения свободы.



Когда речь идёт о хулиганстве, то разницы в возрасте нет. Единственное, несовершеннолетнему не могут дать больше десяти лет лишения свободы, но здесь это и не грозит. Может, тут будет условное наказание, но разницы нет.



Органы не могут, а должны возбудить уголовное дело сами. Заявление от пострадавшего тут не нужно. Если кого-то убьют, то не нужно заявление от родителей или родственников, то же самое касается хулиганства. Это не дела частного обвинения, а тут государство имеет претензии, чтобы никому морду не били на улице. Думаю, дело будет возбуждено, другое дело – чем закончится. Но если человек попал в больницу, то просто так это не обходится», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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