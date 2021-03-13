«Эвертон» дома уступил «Бёрнли», проиграв второй матч подряд в АПЛ

В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоялся матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Бёрнли». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.



Счёт был открыт на 13-й минуте матча — полузащитник «Бёрнли» Дуайт Макнил забежал по флангу и вырезал подачу в штрафную, мяч от защитника хозяев Майкла Кина отскочил к нападающему гостей Крису Вуду, который пробил аккуратно в угол.

Видео гола Криса Вуда

На 24-й минуте всё тот же Дуайт Макнил получил мяч перед штрафной, обыграл защитника и нанёс роскошный удар в дальнюю девятку, не оставив шансов вратарю «ирисок» Джордану Пикфорду.

Видео великолепного удара Дуайта Макнила

Окончательный счёт был установлен на 33-й минуте — полузащитник Том Дэвис забежал по правому флангу и вырезал подачу во вратарскую, Доминик Калверт-Льюин высоко выпрыгнул и головой вколотил мяч в ворота «Бёрнли».

Видео гола Доминика Калверта-Льиюна

Это второе поражение подряд «Эвертона» в матчах АПЛ. Во встрече предыдущего тура «ириски» уступили «Челси» (0:2).

«Эвертон» в 28 матчах набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Бордовые (33) — на 15-м месте. У подопечных Карло Анчелотти один матч в запасе.