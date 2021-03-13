Ройс получил травму после грубого фола Дариды в матче с «Гертой»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс получил повреждение во втором тайме матча 25-го тура Бундеслиги с «Гертой».

На 80-й минуте полузащитник «Герты» Владимир Дарида грубо подкатился под Ройса, за что получил прямую красную карточку. Ройсу оказывали медпомощь, форвард вернулся в игру, однако через пару минут, хромая, покинул поле. Вместо Марко на поле вышел Юссуфа Мукоко.

Напомним, в дортмундскую «Боруссию» Марко перешёл в 2012 году. В составе «шмелей» нападающий дважды признавался футболистом года в Германии (2012, 2019). В нынешнем сезоне Ройс принял участие в 23 матчах немецкой Бундеслиги, забил три гола и отдал шесть результативных передач. 2 марта Ройс провёл 300-й матч за «Боруссию» во всех турнирах.