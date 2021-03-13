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«Боруссия» Д обыграла «Герту» благодаря голам Брандта и Мукоко

«Боруссия» Д обыграла «Герту» благодаря голам Брандта и Мукоко
Футбол / Германия 0

В матче 25-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» переиграла «Герту». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счётом 2:0.

На 54-й минуте счёт открыл полузащитник «Боруссии» Юлиан Брандт, ему ассистировал нападающий Марко Ройс. На 80-й минуте полузащитник «Герты» Владимир Дарида грубо подкатился под Ройса, за что получил прямую красную карточку. Ройсу оказывали медпомощь, форвард вернулся в игру, однако через пару минут, хромая, покинул поле. Вместо Марко на поле вышел Юссуфа Мукоко. В добавленное время Мукоко увеличил преимущество «Боруссии».

«Боруссия» набрала 52 очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» (21) находится на 15-м месте.

Германия - Бундеслига. 25-й тур
13 марта 2021, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 0
Герта
Берлин
1:0 Брандт – 54'   2:0 Мукоко – 90+1'
Удаления: нет / Дарида – 80'
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