«Боруссия» Д обыграла «Герту» благодаря голам Брандта и Мукоко

В матче 25-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» переиграла «Герту». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счётом 2:0.

На 54-й минуте счёт открыл полузащитник «Боруссии» Юлиан Брандт, ему ассистировал нападающий Марко Ройс. На 80-й минуте полузащитник «Герты» Владимир Дарида грубо подкатился под Ройса, за что получил прямую красную карточку. Ройсу оказывали медпомощь, форвард вернулся в игру, однако через пару минут, хромая, покинул поле. Вместо Марко на поле вышел Юссуфа Мукоко. В добавленное время Мукоко увеличил преимущество «Боруссии».

«Боруссия» набрала 52 очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» (21) находится на 15-м месте.