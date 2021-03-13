«Боруссия» Д обыграла «Герту» благодаря голам Брандта и Мукоко
В матче 25-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» переиграла «Герту». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счётом 2:0.
На 54-й минуте счёт открыл полузащитник «Боруссии» Юлиан Брандт, ему ассистировал нападающий Марко Ройс. На 80-й минуте полузащитник «Герты» Владимир Дарида грубо подкатился под Ройса, за что получил прямую красную карточку. Ройсу оказывали медпомощь, форвард вернулся в игру, однако через пару минут, хромая, покинул поле. Вместо Марко на поле вышел Юссуфа Мукоко. В добавленное время Мукоко увеличил преимущество «Боруссии».
«Боруссия» набрала 52 очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» (21) находится на 15-м месте.
Рекомендуем вам
- 13 марта 2021
-
23:54
-
23:41
-
23:39
-
23:12
-
23:11
-
23:08
-
22:52
-
22:51
-
22:45
-
22:40
-
22:37
-
22:27
-
22:22
-
22:16
-
22:06
-
22:01
-
22:01
-
21:58
-
21:56
-
21:55
-
21:50
-
21:44
-
21:42
-
21:36
-
21:30
-
21:24
-
21:17
-
21:17
-
21:05
-
21:04
-
20:58
-
20:55
-
20:48
-
20:47
-
20:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам