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Шунин — о проигрыше «Спартаку»: где-то чуть не повезло. От этого вдвойне обидно

Шунин — о проигрыше «Спартаку»: где-то чуть не повезло. От этого вдвойне обидно
Футбол / РПЛ 0
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Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал проигрыш в матче со «Спартаком» (1:2).

«Нюансы подготовки к пенальтистам не могу рассказать. Сегодня не хватило забить больше, чем соперник. Хорошо выглядели, имели много моментов. Где-то чуть не повезло. От этого вдвойне обидно. Мог ли сыграть лучше в первом голе? Сложный момент. Вряд ли я мог выдвинуться на него, так как был Скопинцев. Реагировал на мяч. От этого сложнее, потому что ждёшь, что защитник перекроет дальний, а ты – ближний. Пробил он хорошо», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» переиграл «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась со счётом 2:1.

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