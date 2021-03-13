Анчелотти — о матче с «Бёрнли»: я выбрал неправильную тактику на этот матч

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал поражение «ирисок» в матче 28-го тура АПЛ с «Бёрнли» (1:2).



«Мы очень разочарованы этим поражением: потеряли прекрасную возможность взобраться повыше в турнирной таблице, допустив те же ошибки, что и в предыдущих домашних матчах этого сезона. Мы начали плохо и уже к середине первого тайма проигрывали со счётом 2:0, пытались вернуться в игру, но этого было недостаточно.



Тактика, выбранная мной на матч, была ошибочной. Мы пытались играть комбинационно и из-за этого были несбалансированны во всех линиях. Они были лучше и сильнее в обороне. Футболисты «Бёрнли» постоянно выигрывали подборы. В этом и кроется причина поражения.



Мы должны были создать больше у чужих ворот. Мои футболисты часто ошибались в передачах и делали не самые качественные навесы. Мы слишком рано упустили контроль над матчем.



У Джордана Пикфорда проявилась та же проблема, что и раньше. В понедельник он пройдёт обследование, а там посмотрим. Это не похоже на серьёзную травму.



Когда пытаемся играть первым номером, у нас возникают трудности. Мы сильны, когда защищаемся должным образом. Понятно, что в последних домашних матчах мы были недостаточно хороши. Это ещё одно проявление этого странного сезона. Наш следующий матч будет дома, и мы просто обязаны сыграть лучше», — цитирует итальянского специалиста BBC.

Видео единственного гола «Эвертона» в матче с «Бёрнли»

Это второе поражение подряд «Эвертона» в матчах АПЛ. Во встрече предыдущего тура «ириски» уступили «Челси» (0:2).



«Эвертон» в 28 матчах набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Бордовые (33) — на 15-м месте. У подопечных Карло Анчелотти один матч в запасе.