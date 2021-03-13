Шон Дайч: «Эвертон» – действительно хорошая команда, но сегодня мы были лучше

Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч прокомментировал победу бордовых в матче 28-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:1).
«В последних матчах мы сделали очень важную работу. Мы были хороши в матчах с «Арсеналом» и «Лестером» и вышли из трудной ситуации, набрав очки в каждом их этих матчей. Сегодня мы одержали заслуженную победу.
«Эвертон» немного изменил свою игру. Каждый раз, когда мы давили, то создавали что-то опасное у чужих ворот. До перерыва мы могли забить больше, чем два мяча. «Ириски» — действительно хорошая команда, но мы справились с ними в этом матче.
Я понятия не имею, почему судья не назначил пенальти за игру рукой в штрафной «Эвертона». Сегодня для меня это необъяснимо. Теперь я и не знаю, где нарушение правил, а где нет.
После семи матчей этого сезона у нас было всего два очка. Теперь мы исправно набираем очки в матчах с серьёзными соперниками. Сегодня мои игроки сыграли великолепно. Перерыв на матчи сборных даст нам шанс отдохнуть и вернуть нормальную физическую форму», — приводит слова Дайча BBC.
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«Бёрнли» в 29 матчах набрал 33 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» (26) — на шестом месте. У подопечных Карло Анчелотти один матч в запасе.
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